الاتحاد العراقي ينجز أوراق لاعب ساربسبورغ النرويجي ايمار شير

2025-02-17 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن عُضو المكتب التنفيذيّ للإتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عضو دائرة المنتخبات غانم عريبي، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، إنجازَ الأوراق الرسميّة كافة الخاصّة باللاعبِ العراقيّ المُحترف في صُفوفِ ساربسبورغ النرويجي ايمار شير.

وقال عريبي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "لجنةَ اللاعبين المُحترفين نجحت في إصدارِ الأوراق المطلوبةِ للاعب كافة بما فيها جواز سفره بعد عملٍ مستمرٍ في العاصمةِ بغداد ، ومدينةِ أربيل ، والسفارتين العراقيتين في مدينتي اوسلو وبرلين".

واضاف ان "قسمَ العلاقات في الاتحادِ، وبالتعاونِ مع لجنةِ المُحترفين، بدأ فعلياً إجراءاتَ نقل ملف اللاعب من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحاد العراقيّ، كي يكون لائقاً من الناحيتين الإداريّة والقانونيّة لتَمثيلِ المنتخبِ الوطني".

وبين عريبي ان "اللاعبَ صاحب الـ(22) عاماً يلعبُ في خطِ الوسط ، وكانت له تجاربُ احترافية مهمة في عدة دورياتٍ أوروبية، أبرزها السويدي والإيطالي والهولندي قبلَ أن يحطَّ الرحالَ في الدوري النرويجي المُمتاز".