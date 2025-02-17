2025-02-17 16:09:04 - المصدر: ايشان

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الاثنين عن استئناف تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان خلال أسبوع، بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وقال عبد الغني للصحفيين في بغداد: “نحن متفقون مع الأخوة في إقليم كردستان حول استلام 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان […]

ظهرت المقالة بعد توقفه لثلاث سنوات.. استئناف تصدير الخام من كردستان بإشراف وزارة النفط أولاً على ايشان.



