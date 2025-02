إطلاق الوجبة الخامسة من مستفيدي الحماية الاجتماعية المحولين للداخلية

2025-02-17 16:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الاثنينن، إطلاق الوجبة الخامسة من مستفيدي الحماية الاجتماعية المحولين إلى وزارة الداخلية". وقال الأسدي في مؤتمر صحفي من الأنبار تابعته (المدى)، إن وزارة العمل تعلن إطلاق الوجبة الخامسة من مستفيدي الحماية الاجتماعية المحولين إلى وزارة الداخلية". وأكد وزير العمل أن الأسماء ستُنشر على المنصات الرسمية للوزارة يوم غدٍ […]

