48 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم خلال 2024

2025-02-17 17:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن تقريرها السنويلمجمل "إنجازاتها" في العام 2024 في عموم العراق عدا إقليم كوردستان.

وبينت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تمكنت من الكشف عن منعهدر والمحافظة على قرابة 950 مليار دينار عراقي وقرابة 9 مليارات دولار أمريكي خلالالعام 2024.

كما نظرت الهيئة 71 ألفاً و823 إخباراً وقضيةً جزائية واستصدرت 19 ألفاًو683 أمر قبض واستقدام وتوقيف.

وأشارت إلى استصدار بالتعاون مع القضاء 48 أمر استقدام وقبض بحق وزراءومن بدرجتهم و418 أمراً بحق أصحاب الدرجات الخاصة.

وبينت الهيئة أن المتهمين المحالين على محكمة الموضوع 12 ألفاً و994 متهماًمنهم 18 وزيراً ومن بدرجته.