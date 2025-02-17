بعد تأجيل جلسة اليوم.. اتفاق سياسي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي

2025-02-17 17:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفالنائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي، يوم الاثنين، عن اتفاق الكتلالسياسية على حسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وقال الصالحي،لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عُقد اليوم، بين رؤساء الكتل السياسية، بحضوررئيس منظمة بدر، هادي العامري، لحسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي".

وأضاف الصالحي،أن "المجتمعين اتفقوا على إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلسالنواب، لضمان تمريره بشكل رسمي".

وأشار الصالحي،إلى أن "فقرة التقاعد ستبقى كما هي، محددة عند سن 60 عاماً، مع منح رئيس مجلسالوزراء صلاحية تمديد الخدمة لمدة خمس سنوات إضافية لمن يستحقها من منتسبي الحشدالشعبي، وفقاً لضوابط يتم تحديدها".

وقررت رئاسة مجلسالنواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سحب جدول أعمال الجلسة وإلغاءانعقادها بعد وصول رئيس منظمة بدر هادي العامري إلى مبنى المجلس.

وقال مصدرنيابي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إلغاء الجلسة جاء بعد اجتماع جمع العامريمع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ورؤساء الكتل السياسية في الإطارالتنسيقي، بهدف حسم قانون الحشد الشعبي".