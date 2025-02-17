"أجواء استثنائية".. موجة برد وثلوج تجتاح البلاد بدءا من مساء الأربعاء

2025-02-17 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابرالزيادي، يوم الإثنين، بتأثر البلاد بمنخفض ممطر قطبي بدءا من مساء الأربعاءالمقبل، فضلا عن سقوط الثلوج وموجة برد ورياح، واصفا هذه الأجواءبـ"الاستثنائية" بسبب توقيتها المتأخر.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلادتتأثر ابتداءً من عصر الأربعاء المقبل، بمنخفض ممطر قطبي تصاحبه كتلة هوائية شديدةالبرودة، حيث تبدأ سحب ممطرة تداهم المناطق الغربية تدريجياً وتتوسع نهار الخميس،وقد تسبب هطول أمطار غزيرة الشدة، ونحذر من سيول خاصة في المدن الشمالية وصلاحالدين وشمال ديالى إلى متفاوتة الشدة في باقي الأماكن".

وأضاف أنه "بعد انحسار المنخفض الجمعة،تعقبه كتلة هوائية شديدة البرودة تداهم مدن البلاد وتزداد اشتداداً الموجة الباردةوتعمقها يوم الأحد 23 شباط/ فبراير الحالي، مسببة تسجيل معدلات صفرية في ساعاتالفجر وبينما تكون درجات الحرارة العليا نهاراً دون الـ15 مئوية وسط وجنوبي البلادوأدنى من ذلك غربي وشمال البلاد".

وتابع: "نتوقع سقوط ثلوج وصقيع في المدنالشمالية وشمال المناطق الوسطى، وتعتبر هذه الأجواء استثنائية من حيث التوقيتكونها تأتي متأخرة ونادرة الحدوث منذ عقود"، موضحا أن "الموجة الباردةيصاحبها رياح شمالية نشطة وغبار محلي السبت المقبل".