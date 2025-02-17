نينوى تسجل نفوق جواميس بالحمى القلاعية

2025-02-17 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر من المستشفى البيطري في نينوى، يوم الاثنين، بتسجيل نفوق وإصاباتبالحمى القلاعية في بلدة بادوش غربي الموصل.

وأكدالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "بلدة بادوش غربي الموصل سجلت نفوق وإصاباتبالحمى القلاعية عدد من الجواميس، وبات ضرورياً الحد من تنقل هذه الحيوانات لتجنبتفاقم الوضع والسيطرة على الإصابات".

وأشارالمصدر إلى أن "الأوضاع ما زالت تحت السيطرة، حيث لم تسجل حتى الآن أي حالاتنفوق بين الإصابات المسجلة".

وتشتهربلدة بادوش بتربية الجاموس بشكل كبير لوقوعها على ضفاف نهر دجلة من جهة الغرب لمدينة الموصل.