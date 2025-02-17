2025-02-17 17:09:04 - المصدر: ايشان

أعلن متحدث باسم الفاتيكان، اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس يعاني من “وضع سريري معقد”، وهو يمكث في المستشفى. وفي وقت سابق من اليوم، كان متحدث باسم الفاتيكان قد قال إن البابا فرنسيس أمضى ثالث ليلة في المستشفى بدون أن يعاني من مضاعفات، مضيفاً أن البابا البالغ من العمر 88 عاماً حظي “بليلة هادئة” وتناول الإفطار […]

ظهرت المقالة الفاتيكان: البابا فرنسيس يعاني وضعاً سريراً معقداً.. يمكث في المستشفى منذ أيام أولاً على ايشان.



