رئيس الوزراء: التحول الرقمي يوفر الخدمة المباشرة ويقلل الكلف ويحارب الفساد

2025-02-17 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن التحول الرقمي يوفر الخدمة المباشرة ويقلل الكلف ويحارب الفساد، فيما شدد على ضرورة الانتقال الى مستوى هيئة مستقلة أو وزارة معنية بالتحول الرقمي والأمن السبراني خلال 3 سنوات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني افتتح، اليوم الاثنين، مركز التحول الرقمي والأتمتة في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مبينا أنه "أجرى جولة في المركز، واطلع على الآلية الجديدة في اعتماد الأتمتة وإنهاء العمل الورقي، وذلك تطبيقاً لرؤية الحكومة في تنفيذ الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية والروتين".

وأشار رئيس الوزراء خلال الافتتاح الى "منجز التحول الرقمي والأتمتة واعتماد التكنولوجيا الحديثة، الذي بدأ اليوم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يعول عليها في تقديم الحلول والنماذج المتميزة والمتطورة، بما فيها من علماء ومبدعين وأساتذة وكفاءات"، لافتا الى أن "اللجنة العليا للتحول الرقمي تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، كي يكون التحول قراراً فاعلاً ولا يقتصر على خطوات متفرقة، كما تقرر، بناءً على دراسة قدمتها لجنة فنية، تأسيس (مركز وطني للتحول الرقمي)، و(مركز وطني للأمن السبراني)".

وتابع أنّ "كل التعاملات، بدءاً من إجراءات التقديم للطلاب وصولاً الى القبول وتعاملات الموظفين والمواطنين، تتجه نحو التحول الرقمي، وهذا يشتمل على 2500 موظف يعملون في مقر الوزارة، وهو ما يشكل نقطة تحول ومنجزاً للوزارة"، مبيناً أن "تحويل طلبات المواطنين الى الشكل الإلكتروني سيجعل العملية أكثر سهولة في مختلف التطبيقات".

وذكر أن "البرنامج الحكومي أكد أن الحكومة الحالية حكومة خدمة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالتحول الرقمي"، لافتا الى "أننا لا نريد أن يكون التحول الرقمي مجرد استعراض إعلامي، بل يجب أن يلمس المواطن التحولات في ما يناله من خدمة".

وشدد على ضرورة "أن ننتقل خلال 3 سنوات الى مستوى هيئة مستقلة أو وزارة معنية بالتحول الرقمي والأمن السبراني"، موضحاً أن "الخطط لا تمنع مبادرة الوزارات في تحسين خدمتها نحو التحول الرقمي من اجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن".

وأكد أن "التماسّ بين المواطن والموظف مصدر تلكؤ، والتحول الرقمي سيتجاوز أهم العقبات"، موضحاً أن "التحول الرقمي يوفر خدمة مباشرة ويقلل الكلف، ويحارب الفساد".

وتابع "كلما تمكنا من تحسين هذه الخدمة وتيسيرها للمواطن، نكون قد حققنا شعار الخدمة ومتابعة العمل، ونلتحق بركب العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والنقلات النوعية"، لافتا الى "أهمية بذل كل الجهود في مجال التحول الإلكتروني وملاحقة التطور العلمي العالمي".

وبين أن "لدى الطلبة الشباب، القابليات والاستعداد على بذل الجهود في مجال التطور والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي"، مشدداً على "ضرورة أن نختار الاختصاصات النوعية المطلوبة في سوق العمل التي تهيئ رأسمالاً بشرياً لعملية التحول الرقمي".