شرطة ذي قار تضبط كيلو ونصف الكيلو من مادة الكريستال المخدر في عمليتين نوعيتين

2025-02-17 17:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار اليوم عن نجاحها في إلقاء القبض على تجار مخدرات في قضائي الناصرية وقلعة سكر، وبحوزتهم كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة. وأكد المصدر لشبكة أخبار الناصرية ، أن العملية تمت عبر عمليتين نوعيتين نفذتهما قوة تابعة لمكافحة المخدرات في مركز...

