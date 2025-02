بالصور: مدرسة العلوم الدينية في الناصرية تواصل تعزيز التبليغ الإسلامي في ملتقاها السنوي الثالث والثلاثين

2025-02-17 17:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نظمت مدرسة العلوم الدينية في الناصرية الملتقى السنوي الثالث والثلاثين للخطباء والمبلغين، وذلك في مسجد وحسينية أهل البيت في مدينة الناصرية، جاء هذا الملتقى في إطار استعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.يسعى الملتقى إلى تعزيز التبليغ الإسلامي، ويستمر في مشروعه السنوي الذي أطلقه سماحة آية الله الشيخ محمد باقر...

