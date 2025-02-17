بارزاني: حزب البعث محظور في العراق ولا صحة لفتح مقر له في أربيل

2025-02-17 17:35:17 - المصدر: واع

ميونخ – واععبر رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، عن استغرابه من تصريحات السياسي إياد علاوي بشأن وجود مقر لحزب البعث في أربيل، مؤكدا أن الحزب محظور وفق القانون العراقي ولا صحة لفتح له بالإقليم، فيما تطرق للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ووصفها بالقوية وتمر بأفضل مراحلها.وأوضح بارزاني في حديث لقناة العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بصراحة ما حصل من تصريح من السيد أياد علاوي سوء فهم ونحن مستغربين جدا من هكذا تصريحات".وأضاف، أن "حزب البعث، وبموجب الدستور العراقي الذي نلتزم به، هو حزب منحل، ويحظر أي نشاط فكري أو تنظيمي له في أي منطقة من العراق، بما في ذلك إقليم كردستان".وشدد على أن "إقليم كردستان ملتزم بجميع الأنظمة والقوانين المطبقة في العراق"، مشيرًا إلى أن "هكذا تصريحات لا أساس لها من الصحة، ونرفضها رفضًا قاطعًا".وفيما يخص العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد بارزاني أن "العلاقة مع بغداد جيدة جدًا، وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يبذل جهودًا دائمة لحل القضايا العالقة بين الطرفين بروح من التعاون والاحترام المتبادل"، مؤكدًا: "نحن لا نرى أنفسنا فريقين مختلفين، بل نعمل معًا كفريق واحد".وأشار بارزاني إلى أن "جميع الخلافات يتم حلها عبر الحوار"، لافتًا إلى نجاح إقليم كردستان في إجراء انتخابات سلسة، وهو ما تحقق بفضل دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، والمحكمة الاتحادية.وأضاف، "نحن في بعض المحطات نحتاج إلى دعم بغداد، كما أن بغداد تحتاج إلى دعمنا، فنحن شركاء في بناء العراق".واختتم بارزاني حديثه بالتأكيد على أن "العراق وطن لجميع مكوناته، وأنه من الضروري العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا للعراقيين كافة، معتبرًا أن العلاقات بين أربيل وبغداد تمر بأفضل مراحلها".