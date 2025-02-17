نيجيرفان بارزاني يؤكد على توطيد العلاقات مع إيران: إقليم كوردستان عامل استقرار في المنطقة

2025-02-17 17:36:23 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن الإقليم يسعىدائماً ليكون عامل أمن واستقرار في المنطقة ولن يصبح مصدر تهديد لدول الجوار، فيماشدد على توطيد العلاقات مع إيران.

وذكربيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل نائب وزير الخارجيةالإيراني، مجيد تخت روانجي، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع، التأكيد علىتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كوردستان،وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في المجال الاقتصادي.

كماتم تبادل وجهات النظر بشأن تنفيذ الاتفاقية بين العراق وإيران لحماية أمن الحدود،والدور الذي يمكن أن يلعبه إقليم كوردستان في هذا الإطار.

وأكدبارزاني أن إقليم كوردستان يسعى دائماً ليكون عامل استقرار وأمن في المنطقة، وألايكون بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد أو عدم استقرار للدول المجاورة.

كماأشار إلى أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية علىأساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

كذلك،تم التطرق إلى الأوضاع الإقليمية بشكل عام، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمامالمشترك، حيث كان تبادل الآراء حول هذه المسائل جزءاً مهماً من الاجتماع.

وبعدالاجتماع، عقد رئيس إقليم كوردستان ونائب وزير الخارجية الإيراني مؤتمراً صحفياًمشتركاً، تحدث فيه الرئيس نيجيرفان بارزاني قائلاً:

"أرحببحرارة بسعادة الدكتور مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في إقليمكوردستان. نؤكد على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمعنا مع الجمهورية الإسلاميةالإيرانية، والتي قامت على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة. كانت إيران دائمًاداعمًا مهمًا لإقليم كوردستان والعراق، ونحن نعبر عن تقديرنا وشكرنا لهذا الدعمعبر مختلف المراحل".

وأضاف"في إقليم كوردستان، نعتقد أن العلاقات القوية والمتوازنة بين العراقوالجمهورية الإسلامية الإيرانية ضرورية لتعزيز الاستقرار في المنطقة. يسعى العراقوإقليم كوردستان دائمًا إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالحالمشتركة مع الدول المجاورة، خاصة مع إيران".

وأشاربارزاني إلى أهمية توسيع مجالات التعاون بين إيران والعراق وإقليم كوردستان فيمختلف القطاعات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية، منأجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكدمجدداً أن "إقليم كوردستان سيكون دائماً عاملاً للاستقرار، ولن يسمح بأن يصبحمصدر تهديد أو قلق لجيرانه، لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

منجانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي "أنا سعيد جداًلأنني أتيحت لي الفرصة اليوم للقاء المسؤولين في إقليم كوردستان. قبل زيارتي إلىأربيل، كنت في بغداد حيث عقدت اجتماعات جيدة جدًا مع المسؤولين العراقيين، ناقشناخلالها العديد من القضايا المهمة التي تعزز العلاقات بين بلدينا".

وأضاف"اليوم في أربيل، كانت لدينا لقاءات إيجابية مع المسؤولين في حكومة إقليمكوردستان، بما في ذلك الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، والآنمع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وأود أن أشكرهم على حفاوة الاستقبال".

وتابع"إيران والعراق بلدان جاران تربطهما علاقات قوية في مختلف المجالات، وإقليمكوردستان له مكانة خاصة في هذه العلاقة بسبب الروابط الثقافية والتاريخيةوالاجتماعية التي تجمعنا. نحرص على تعزيز التعاون مع إقليم كوردستان في المجالاتالاقتصادية والتجارية، وكذلك في مجالات السياحة والتبادل الثقافي".

كماشدد على أن "الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان هو أمن واستقرارلإيران أيضاً، ولذلك نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الأمني لمنع أي تهديدات".

وختمحديثه بالقول "أود مرة أخرى أن أشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني والمسؤولين فيإقليم كوردستان على الاستقبال الحار، وآمل أن تستمر هذه الحوارات والتعاون من أجلمستقبل أفضل لشعوبنا".