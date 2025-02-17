حدد موعد استئناف تصدير خام كوردستان.. وزير النفط العراقي: مشاريع استثمار الغاز مستمرة

2025-02-17 17:36:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، يوم الإثنين، عن تنفيذ مشاريع عديدة لاستثمار الغاز، وفيما دعا الشركاتالعالمية لتقديم عروضها للتنافس بجولات التراخيص المقبلة، كشف أن استئناف تصديرنفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي سيكون "خلال أسبوع".

وقال عبد الغني، خلال افتتاح ملتقى رجالالأعمال العراقي البريطاني في بغداد، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفطتنفذ حالياً مشاريع عديدة لاستثمار الغاز أبرزها العقد مع شركة (توتال) الفرنسيةلإنتاج 600 مليون قدم مكعب في محافظة البصرة و200 مليون قدم مكعب من الغاز مع شركة(بيكر هيوز) لاستثمار الغاز من حقول مدينة الناصرية".

وأشار إلى الشروع في عمليات إنتاج الغاز من حقلعكاز الغازي في محافظة الأنبار بطاقة تصل 400 مليون قدم مكعب، إضافة إلى مشاريعأخرى في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان والمنصورية في ديالى قيد التنفيذ في إطار جولةالتراخيص الخامسة لاستثمار الغاز في عدد من المحافظات.

وذكر أن العراق يعمل من خلال هذه المشاريع علىسد متطلبات الاستهلاك الداخلي وخاصة ما يتعلق بتشغيل المحطات الكهربائية فيالبلاد.

ودعا عبد الغني الشركات العالمية إلى تقديمعروضها للتنافس في جولة التراخيص الجديدة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية التيتعتزم وزارة النفط طرحها للاستثمار مستقبلاً في عدد من المحافظات العراقية.

وذكر أن وزارة النفط تنفذ حالياً مشاريع كبيرةلسد متطلبات التكرير وبناء مصاف جديدة فضلاً عن مشاريع لبناء خطوط جديدة لتصديرالنفط والغاز.

من جهة أخرى، أكد عبد الغني، أن بغداد وأربيلبصدد وضع اللمسات الأخيرة بشأن بدء "استلام وتصدير نفط إقليم كوردستان خلالأسبوع"، بعد خلافات استمرت نحو سنتين أدّت إلى توقف الصادرات.

وكان إقليم كوردستان يصدّر يومياً 450 ألفبرميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية فيبغداد، غير أن هذه الصادرات توقفت في آذار/ مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيمدولية قراراً لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركةالنفط التابعة للحكومة الاتحادية "سومو".

وقال عبد الغني "نحن متفقون مع الإقليمعلى استلام ما لا يقلّ عن 300 ألف برميل يومياً من حقول الإقليم، لتصديرها عبرمنفذ جيهان التركي".

وأشار إلى أن وفداً سيتوجه من بغداد الثلاثاءالمقبل إلى أربيل "من أجل التفاوض لوضع آلية لاستخدام النفط"، متابعاًأن "استئناف تصديره خلال أسبوع".

ومطلع شباط/ فبراير الجاري، أقرّ البرلمانالعراقي تعديلاً في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي الخلاف بين إقليم كوردستانوالحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم.

وينص التعديل على دفع "تعويض" لحكومةإقليم كوردستان عن كلفة إنتاج النفط ونقله إلى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء فيالنص الذي نشره الإعلام الرسمي.

ولم تستأنف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستانعبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023، بعدما أمرت محكمةتحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليمكوردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.