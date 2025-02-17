"بلومبيرغ": "أوبك+" يدرس تأجيل عودة إمدادات النفط المقررة في أبريل

2025-02-17 18:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

ارتفعت العقود الآجلة لـ"خام برنت" خمسة سنتات أو 0.07 في المئة إلى 74.79 دولار للبرميل (اندبندنت عربية)

لم تسجل أسعار النفط تغيراً يذكر اليوم الإثنين، مع ترقب المتعاملين التطورات في شأن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا قد يسهم في تخفيف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لـ"خام برنت" خمسة سنتات أو 0.07 في المئة إلى 74.79 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 في المئة إلى 70.82 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعماً من ضعف الدولار الأميركي وانخفاض تدفقات النفط عبر تحالف خط أنابيب بحر قزوين.

وينقل تحالف خط الأنابيب النفط من حقل تنغيز في كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، في حين استهدفت أوكرانيا مراراً البنية التحتية للطاقة الروسية بهجمات طائرات مسيرة، منها في منطقة كراسنودار في الجنوب.

وقال المحلل في "يوي بي أس" جيوفاني ستاونوفو "على رغم التأثيرات المحدودة حتى الآن لهجمات الطائرات المسيرة على صادرات النفط الخام الروسية، فإن التكرار المتزايد لتلك الهجمات يثير القلق من أنه في مرحلة ما قد يؤدي إلى بعض الأخطار على العرض".

وتواصل السوق مراقبة تقدم محادثات السلام، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولو إدارته أنهم بدأوا مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترمب أمس الأحد إنه يعتقد أنه قد يلتقي "قريباً جداً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتأتي تعليقاته في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في السعودية في الأيام المقبلة.

ويضغط خطر اندلاع حرب تجارية عالمية أيضاً على الأسعار بعدما أمر ترمب الأسبوع الماضي مسؤولي التجارة والاقتصاد بدرس فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على السلع الأميركية، وتقديم توصياتهم بحلول الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة الجمعة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الطاقة الأميركية أضافت في الأسبوع الماضي منصات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.

تحالف "أوبك+"

ونقلت وكالة "بلومبيرغ نيوز" اليوم عن مندوبين أن تحالف "أوبك+" يدرس إرجاء سلسلة زيادات شهرية للإمدادات من المقرر أن تبدأ في أبريل المقبل، على رغم دعوات الرئيس الأميركي لخفض الأسعار.

وقال أحد المندوبين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات خاصة، إن أسواق النفط العالمية لا تزال هشة جداً لدرجة لا تمكن معها زيادة الإنتاج الآن.

ونقلت الوكالة عن مندوب آخر القول إنه لم يتخذ أي قرار بعد، وإن هناك اختلافاً في الآراء داخل التحالف في شأن كيفية المضي قدماً.

في السياق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك القول اليوم إن تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط لا يدرس تأجيلاً لزيادات شهرية للإمدادات من المقرر أن تبدأ في أبريل المقبل.

استئناف صادرات كردستان

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني اليوم إن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ستستأنف في غضون الأسبوع المقبل، مما يحل نزاعاً مستمراً منذ قرابة العامين في شأن صادرات النفط الكردية، وسط تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.

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وأوقفت تركيا تدفقات النفط في مارس (آذار) 2023 بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.

وقال عبدالغني للصحافيين "غداً، سيزور وفد من وزارة النفط إقليم كردستان للتفاوض حول آلية تسلم النفط من الإقليم وتصديره، ستستأنف عملية التصدير في غضون أسبوع"، وأضاف أن بغداد ستحصل على 300 ألف برميل يومياً من الإقليم.

وكانت شبكة "رووداو" التلفزيونية، ومقرها أربيل، نقلت في وقت سابق من اليوم عن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة بإقليم كردستان العراق كمال محمد القول إن صادرات الإقليم من النفط قد تستأنف بحلول مارس المقبل، "بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق البرلمان العراقي على تعديل للموازنة لدعم كلفة إنتاج شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، وهي خطوة تهدف إلى رفع الحظر عن صادرات نفط الشمال.

ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان، بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساس.

خام الشاهين القطري

في سياق ذي صلة، قالت مصادر تجارية اليوم إن "قطر للطاقة" خفضت سعر العقود محددة المدة لشحنات "خام الشاهين" تحميل أبريل لعلاوة 3.50 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لــ"خام دبي".

ويمثل التسعير انخفاضاً عن علاوة 3.81 دولار للبرميل المحددة لشحنات مارس، التي كانت الأعلى في أكثر من عامين.

وجاء التسعير الشهر الماضي بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات صارمة على تجارة الطاقة الروسية أدت على الفور إلى رفع أسعار النفط وكلفة الشحن، ومنذ ذلك الحين، هدأت السوق قليلاً لكنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتراجعت علاوات الخامات الرئيسة بالشرق الأوسط إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل الأسبوع الماضي، بعد الارتفاع إلى أكثر من خمسة دولارات للبرميل قبل شهر واحد تقريباً.

وعلى رغم الانخفاض فإن أحدث تسعير من جانب قطر للعقود المحددة الأجل جاء قريباً من أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.



