جريمتا قتل بشعتان في بغداد

2025-02-17 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (17 شباط 2025)، بوقوع جريمتي قتل في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "معلومات وردت من شخص قام أخيه بقتل أبنته وقفل الدار عليها ضمن منطقة دوانم الشعلة".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل وأخذ الموافقات من القاضي لغرض الدخول الى الدار، وبعد استحصالها"، مشيرا الى "توجه القوة والدخول الى الدار أتضح مقتل طفلة تولد 2014 من قبل ابيها باسلوب التعنيف الجسدي".

ولفت مصدر الى "متابعة كاميرات المراقبة والقبض عليه ضمن قضاء التاجي وضبط بحوزته قنبلة يدوية حاول تفجيرها على نفسه لكن لم يتمكن".