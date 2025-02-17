"تجاوزات علنية".. شكاوى من محطات وقود في الأنبار

2025-02-17 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه عدد من المواطنين في الأنبار، يوم الاثنين، مناشدة إلى مديرفرع المحافظة لتوزيع المنتجات النفطية بشأن وجود تجاوزات في تسعيرة البنزين في بعضمحطات الوقود.

وأكد مواطنون لوكالة شفق نيوز، أن "بعض المحطات تبيع لتر البنزينبسعر 500 دينار بالرغم من أن التسعيرة الرسمية المحددة من الدولة هي 450 ديناراً".

وأشاروا في المناشدة إلى أن "الموظفين العاملين في المحطات المعروفينبـ(البوزرجي)، يبررون هذه الزيادة بقولهم إن مدير المحطة هو من يفرض هذه التسعيرة"،مؤكدين أن "بيع البنزين بالسعر الرسمي قد يقتطع من أجورهم اليومية، مما يؤدي إلىنشوب خلافات بين المواطنين والعاملين في المحطات".

المواطنون طالبوا بـ"ضرورة إرسال لجان تفتيشية ورقابية من قبل دائرةتوزيع المنتجات النفطية لمتابعة هذه التجاوزات والتحقق منها"، مؤكدين أن"ذلك سيضمن حماية حقوق العاملين والمستهلكين على حد سواء".

كما شددوا على "أهمية وضع أرقام الشكاوى الرسمية بصورة واضحة وبارزةفي جميع محطات الوقود، حيث لوحظ أن بعض المحطات تخفي الرقم أو لا تعرضه إطلاقاً".

وتأتي هذه المناشدة في إطار الجهود لضمان العدالة في توزيع المنتجات النفطيةوحماية حقوق المستهلكين والعاملين في محطات الوقود.