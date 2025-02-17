تحضيرا لمواجهتي فلسطين والأردن.. سلة الوطني يباشر تدريباته في قاعة الشعب

2025-02-17 19:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسومييجري منتخبنا الوطني لكرة السلة، مساء اليوم الإثنين، أولى وحداته التدريبية في قاعة الشعب المغلقة ببغداد تحضيرًا لملاقاة نظيره الفلسطيني يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات النافذة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى النهائيات.وقال رئيس اتحاد اللعبة حسين العميدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخبنا الوطني باشر تدريباته في قاعة الشعب من خلال وحدته التدريبية المسائية اليوم في قاعة الشعب المغلقة"، مشيرًا إلى، أن "المنتخب وصل أمس إلى بغداد بعد أن أنهى معسكره في بيروت الذي استمر 10 أيام خاض خلاله ثلاث مباريات مع الأندية اللبنانية انتهت اثنتان منهما بالفوز وواحدة بالخسارة".وأضاف، أن "المنتخب جاهز لمواجهة فلسطين يوم الجمعة المقبل، ضمن النافذة الثالثة المؤهلة إلى المرحلة الأخيرة من نهائيات آسيا"، مبينًا، أن "الفوز سيؤهلنا مباشرة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات فيما ستتعقد الأمور في حالة الخسارة".ولفت العميدي، أن "فرصة المنتخب ستكون كبيرة في حالة التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات التي تشارك فيها ثلاثة منتخبات يتأهل منهما اثنان إلى نهائيات آسيا التي تضيفها السعودية في أيلول المقبل".من جهة أخرى، أكد العميدي انتهاء أعمال تأهيل قاعة الشعب لاستضافة منتخبي فلسطين والأردن يومي الجمعة والإثنين المقبلين، داعيًا الجمهور العراقي إلى الحضور ومساندة منتخبنا الوطني؛ بغية تأهله للمراحل الأخيرة من التصفيات.