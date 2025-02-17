مسرور بارزاني: الجيش العراقي يمنع مزارعين كورد من استعادة أراضيهم بكركوك (فيديو)

2025-02-17 19:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، من "عواقبغير محمودة" بسبب قيام الجيش العراقي بمنع مزارعين كورد من استرداد أراضيهمفي كركوك، داعياً إلى تدخل فوري لوقف هذه الممارسات "غير القانونية".

وقالبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "مرة أخرى، يعاود الجيش العراقي منعالمزارعين الكورد من دخول أراضيهم في أطراف كركوك، وكان آخرها ما حصل اليوم،وتحديداً في قرية شناغة وأربع قرى أخرى تابعة لناحية سركران في محافظة كركوك".

وأضاف"يأتي هذا في وقت تشهد فيه الجهود تقدماً نحو إنهاء إرث قرارات النظامالسابق، التي هدفت إلى التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليمومصادرة أراضي وممتلكات السكان الأصليين، حيث صوّت مجلس النواب، الشهر الماضي، علىمشروع قانون يقضي بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الشرعيين".

وحذربارزاني "هذه الممارسات من قبل الجيش العراقي تتنافى مع أحكام الدستوروالمبادئ التي بُني على أساسها العراق الجديد، إذ أن استخدام الجيش لهذه الأغراضيشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويستدعي التدخل الفوري لوقف هذه الممارساتغير القانونية قبل أن تترتب عليها ما لا يحمد عقباها".