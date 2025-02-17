مسعود بارزاني يبحث مع وفد الخارجية الإيرانية تحديات المنطقة

2025-02-17 19:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الاثنين، مع وفد من وزارةالخارجية الإيرانية مجموعة من الملفات والقضايا.

وذكر بيان صدر عن مقر بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبلمجيد تخت روانجي، نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسيةوالوفد المرافق له.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال اللقاء بحثُ العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستانوالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتأكيد على تعزيز وإدامة هذه العلاقات على الأسسالمشتركة في مختلف المجالات.

وأشار البيان، إلى أن الأوضاع السياسية العراقية والتغيّرات والتحدياتفي المنطقة عموماً كانت محاور أخرى للقاء.