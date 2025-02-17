الزراعة تؤكد إنجاز 90% من الخطة الزراعية الشتوية وبإنتاجية عالية

2025-02-17 19:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأكدت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، إنجاز 90% من الخطة الزراعية الشتوية، بفضل الاعتماد على طرق الري الحديث التي رعتها الحكومة ما سمح بتحقيق إنتاجية عالية، وفيما حددت المساحات المزروعة، توقعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة للموسم الحالي.وأوضح وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة قامت باستنفار كوادرها في مديريات وشُعب الزراعة بالمحافظات لإنجاز الخطة الزراعية الشتوية، التي تم إقرارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، بمساحة إجمالية بلغت 5 ملايين و100 ألف دونم".وأضاف، أن "المساحات الخاصة بالخطة الزراعية الشتوية توزعت كالتالي: مليونا دونم تعتمد على الري السطحي، و3 ملايين و100 ألف دونم تعتمد على أنظمة الري الحديثة باستخدام المياه الجوفية، كما تم تخصيص 4.8 مليون دونم لزراعة محصول الحنطة، فيما تم استغلال 300 ألف دونم لزراعة الشعير العلفي، بالإضافة إلى المحاصيل الشتوية الأخرى".وتابع أن "السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في زراعة المحاصيل الخضراء باستخدام تقنيات الزراعة المحمية والري بالتنقيط، مما أسهم في زيادة دخل المزارعين خلال الموسم الشتوي، فضلاً عن تعزيز الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار في الأسواق".وكشف أن "نسبة إنجاز الخطة الزراعية الشتوية تجاوزت 90%، بفضل الاعتماد على أنظمة الري الحديثة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنتاجية عالية تجاوزت الطن لكل دونم في بعض المناطق".وأكد الجبوري، أن "العراق في طريقه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة للعام الثالث على التوالي، بعد أن تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة خلال العامين الماضيين".