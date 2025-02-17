2025-02-17 19:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تمكنت شرطة حماية آثار وتراث ذي قار من تحقيق إنجاز جديد في مجال حماية التراث العراقي، حيث عثرت على 20 قطعة أثرية نادرة أثناء دوريات مكثفة في موقع تل أم العقارب شمال المحافظة. وذكر بيان لقيادة الشرطة تابعته شبكة أخبار الناصرية، أن القطع المكتشفة تشمل جرار فخارية...

The post بالصور: شرطة الآثار تكشف عن 20 قطعة أثرية نادرة في شمال الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.