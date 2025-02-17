2025-02-17 19:36:05 - المصدر: ايشان

نصح زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، رجلاً انضم إلى أحد الفصائل المسلحة، بأن يكون مثل “علي بن يقطين، في حكومة بني العباس، ويبتعد عن التبعية والفساد”. وتلقى الصدر سؤالاً من أحد مناصريه، جاء فيه: “انضم والدي إلى أحد الفصائل، ونحن أنا واخوتي متمسكون ببيت آل الصدر، فوصل الخلاف معه إلى حد عدم الكلام معه، […]

ظهرت المقالة الصدر ينصح رجلاً انضم للفصائل: كن مثل علي بن يقطين بحكومة بني العباس أولاً على ايشان.



