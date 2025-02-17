المشهداني لوزير الخارجية التركي: العراق يرفض أي تدخلات تمس أراضيه وضرورة احترام سيادته

2025-02-17 20:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين، رفض العراق لأي تدخلات تمس أراضيه، وضرورة احترام سيادة العراق وأمنه القومي واستقلاله.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وجرى- خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبما يسهم في تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات".وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس النواب أشار إلى أهمية التزام البلدين بالاتفاقيات المشتركة كافة، كما تم بحث التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة، والتأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد واعتماد الحوار البنّاء في معالجة المسائل العالقة بين دول المنطقة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين".وأكد المشهداني، أن "العراق يتطلع إلى إقامة علاقات متطورة مع تركيا مبنية على الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خدمة للمصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي"، مؤكدًا، "رفض العراق لأي تدخلات تمس أراضيه، وضرورة احترام سيادة العراق وأمنه القومي واستقلاله".وشدد رئيس مجلس النواب إلى، "ضرورة مواصلة العمل المشترك والتعاون الإقليمي لمواجهة أي خطر، وبما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".وتابع البيان، أنه "بشأن التطورات في سوريا، أعرب المشهداني عن أمله "بأن تعمل الإدارة الجديدة في سوريا على حماية التعدد القومي والديني، وأن تحقق السلام والازدهار لجميع مكونات الشعب السوري وضمان حمايتهم والحفاظ على حقوقهم في المشاركة السياسية وبما يعزز السلم المجتمعي ويحقق التطور والازدهار للأشقاء في سوريا".ولفت البيان إلى، أن "وزير الخارجية التركي بدوره، أكد دعم حكومة بلاده لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه واستقلاله"، مشيرا إلى، "العلاقات التي تربط البلدين، وحرص تركيا على دعم فرص التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمياه والبيئة، معربا عن أمله بالنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع".