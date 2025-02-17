روسيا: أوبك+ لا يدرس تأجيل زيادة إمدادات النفط المقررة في نيسان

2025-02-17 20:10:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الاثنين، إن تحالف أوبك لمنتجي النفط لا يدرس تأجيلاً لزيادات شهرية للإمدادات من المقرر أن تبدأ في نيسان، وفق وسائل إعلام روسية. وقال ثلاثة مندوبين في أوبك لرويترز إنه لم تجر حتى الآن أي مناقشة بشأن تأجيل الزيادة. وقال أحدهم إن سوق النفط قد تكون قادرة على استيعاب إمدادات إضافية اعتباراً من أبريل نيسان نتيجة لتشديد العقوبات وزيادة الطلب من الصين، غير أنه من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذا القرار. وقال بعض المحللين، ومنهم مورغان ستانلي، إنهم يتوقعون أن تمدد أوبك مستويات إنتاجها الحالية مرة أخرى. وتخفض أوبك الإنتاج بمقدار 5.85 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 5.7 من الإمدادات العالمية المتفق عليها، في سلسلة من الخطوات منذ عام 2022. وفي كانون الأول، مددت أوبك أحدث التخفيضات حتى الربع الأول من عام 2025، مما أدى إلى تأخير خطة البدء في زيادة الإنتاج حتى نيسان. وكان ذلك التمديد هو الأحدث ضمن عدة تأجيلات بسبب ضعف الطلب وزيادة العرض خارج المجموعة. ووفقاً لحسابات رويترز المستندة إلى تلك الخطة، فإن تقليص التخفيضات الأحدث البالغة 2.2 مليون برميل يوميا وبدء الزيادة في الإمارات سيبدأ في أبريل نيسان مع زيادة شهرية قدرها 138 ألف برميل يومياً. وستستمر الزيادات حتى أيلول 2026. واستناداً إلى الممارسة السابقة لأوبك، من المتوقع اتخاذ قرار نهائي للمضي قدماً في زيادة نيسان في أوائل آذار تقريباً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام