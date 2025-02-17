"140".. ترتيب العراق على مؤشر مكافحة الفساد لعام 2024

2025-02-17 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت بيانات مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 من منظمة الشفافيةالدولية، الذي يقيّم مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، حصول العراق على المرتبة140 في المؤشر الذي يبدأ المقياس من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا).

وتصدرت الدنمارك المؤشر بدرجة وصلت لـ 90، تليها فنلندا في المركز الثانيوسنغافورة الثالثة. أما في أسفل القائمة، احتلت جنوب السودان المرتبة الأخيرة وقبلهاالصومال وفنزويلا.

بالنسبة للدول العربية، جاءت الإمارات بالمركز الـ 23 عالميًا، والأولىعربيًا، السعودية وقطر في المركز 38 عالميًا، وسلطنة عُمان الـ 50، بينما جاء الصومالفي المركز 179 وسوريا بالمرتبة 177.

كما أظهرت البيانات أن أكثر من ثلثي الدول تسجل درجات أقل من 50 من أصل100، ما يعكس التحديات المتزايدة في مكافحة الفساد.

ويؤدي الفساد إلى إضعاف الهياكل الحكومية، وتدمير الموارد الطبيعية، وتقويضالشفافية في اتخاذ القرارات البيئية.