الكهرباء العراقية تحول البوصلة إلى تركيا لتوفير الطاقة وتكشف نتائج "اجتماع مثمر"

2025-02-17 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، معوفد تركي مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميغاواط وإقامة مشاريع استراتيجية في مجالالطاقات المتجددة.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه"في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، عقد وزير الكهرباء،زياد علي فاضل، اجتماعاً فنياً مثمراً في مقر الوزارة، مع وفد تركي برئاسة وكيل وزارةالخارجية بيريس اكينجي".

وبحسب البيان، فقد "ناقش الطرفان تسريع إجراءات مضاعفة كمية الطاقةالمستوردة من تركيا إلى 600 ميغاواط، بدلاً من 300 ميغاواط حالياً، وتأهيل خط النقل(جزرة – كسك) لاستيعاب الزيادة في كميات الطاقة الموردة".

وكشف الوزير العراقي عن "اتفاق لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعةبين البلدين مؤخراً تتضمن إنشاء مشاريع انتاج الطاقة إستراتيجية مع إنشاء عدد من المحطاتوخطوط النقل الجديدة".

من جانبه، أكد الوفد التركي "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراقفي مجال الطاقة. وجدد التزام أنقرة بالعمل السريع لزيادة كميات الطاقة عبر خطوط الربطإلى 600 ميغاواط بعد استحصال موافقات الاتحاد الأوروبي".

واختتم البيان بالقول إن "وزارة الكهرباء تركز على زيادة حجم التعاونمع تركيا في مجال الطاقات المتجددة، والاستفادة من الخبرة التركية، باعتبارها خامسدولة على مستوى أوروبا في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المقاييس والتحولالذكي".