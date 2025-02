2025-02-17 20:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، أن الزوجة قد تصحب زوجها في آخرته. جاء ذلك بحسب إجابة للصدر على تساؤل من الجمهور بشأن الآية "صحبته وبنيه" وأدناه نصها:

