2025-02-17 20:20:07 - المصدر: جريدة المدى

نينوى/ المدى أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، الإطاحة بأحد عناصر داعش في سهل نينوى. وذكر بيان لاعلام الحشد، تلقته (المدى)، ان "مفــارز من استخبارات اللواء 30 التابع إلى قيادة عمليات نينوى بالحشد بالاشتراك مع معاونية الاستخبارات والمعلومات بالحشد تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش (س. ح)، وفق مذكرة قضائية عنــد أحـد مـداخل […]

The post الإطاحة بداعشي ينتمي لـ "جيش العسرة" في سهل نينوى appeared first on جريدة المدى.