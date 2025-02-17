2025-02-17 20:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية أمن "آسايش" السليمانية، يوم الاثنين، عن اعتقالثمانية أشخاص بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لنشرهم محتوى غيرلائق عبر البث المباشر والمقاطع المصورة.

وأوضحتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود الأمنيةالمستمرة لمكافحة الظواهر السلبية عبر الإنترنت، وحماية الأفراد والعائلات منالتأثيرات السلبية لمثل هذا المحتوى.

وأضافتأنه تم تنفيذ عمليات الاعتقال بأمر قضائي وبعد متابعة دقيقة ورصد للأنشطةالإلكترونية للمتهمين، حيث تبيّن أنهم كانوا ينشرون مقاطع فيديو و"بثوث"مباشرة تحتوي على سلوكيات تتعارض مع القيم والأعراف الاجتماعية.

وأكدتأن المحتوى المنشور تسبب في تداعيات سلبية على الأفراد والعائلات، مما استدعىالتدخل الأمني السريع.

وأشارالمديرية إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد أماكن وجود المتهمين وهوياتهم قبلتنفيذ عملية الاعتقال، حيث تم توقيفهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصةلاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الإقليم.

ووجّهتالأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان رسالة تحذيرية إلى مستخدمي مواقع التواصلالاجتماعي، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال هذه المنصات في نشر محتوىيضر بالنسيج الاجتماعي.

كمادعت المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي نشاط إلكتروني مخالف،وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية القيم المجتمعية.

وفيظل التوسع الكبير في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، برزت مخاوف متزايدة بشأنانتشار محتوى غير لائق يتعارض مع القيم الاجتماعية في إقليم كوردستان.

وقددفع هذا الأمر الجهات الأمنية إلى تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات قانونية للحد منالظواهر السلبية المرتبطة باستخدام هذه المنصات، استجابةً لمطالب المواطنين بحمايةالسلم المجتمعي وضمان بيئة إلكترونية آمنة.