اجتماع حكومي بشأن مشاريع كبرى للمجاري في بغداد والتشديد على إجراءات السلامة

2025-02-17 20:20:09 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد محمد السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً خصص لمتابعة مشاريع المجاري الأربعة الكبرى في كل من قضاء أبو غريب، ونواحي سبع البور، والوحدة، والنهروان، وكذلك مشروع مجاري الراشدية، بحضور محافظ بغداد ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمديرين المعنيين بالمحافظة، ودوائر المهندس المقيم والشركات المنفذة للمشاريع، وفريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء.

واطلع السوداني على مراحل العمل في كل مشروع، ونسب الإنجاز، والتحديات التي تواجه سير التنفيذ والتوجيه بسرعة المعالجة، والعمل وفق المواصفات المقرة، والتوقيتات المحددة.

وناقش الاجتماع المشاكل في مشروع مجاري سبع البور، التي تتعلق بمياه الشرب، حيث وجه بسرعة الحسم في مشاريع مياه الشرب في هذه المنطقة، وأن يكون العمل بالتزامن والتوازي مع أعمال التنفيذ في مشروع المجاري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية هذه المشاريع الخدمية، وكل مشاريع البنى التحتية، لما تشكله من خدمة مباشرة للمواطنين، ما يتطلب بذل كل الجهود من أجل إتمامها بالسرعة الممكنة، مشدداً على التقيد بإجراءات السلامة خلال عمليات الحفر في المناطق والأحياء السكنية، كما وجه باستخدام الأنابيب المحلية التي تصنع من قبل معامل القطاع الخاص العراقي وبمواصفات عالية.

