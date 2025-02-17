2025-02-17 20:36:04 - المصدر: ايشان

ناشد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتسليم زعامات جماعة القربان، إلى الحكومة العراقية أو الحوزة العلمية، لمحاسبتهم ومعاقبتهم بأسرع وقت ممكن، فيما أشار إلى أن “زعامات هذه الجماعة، مدعومة من الخارج”. ورد الصدر على استفتاء، يخص جماعة القربان، قال فيه، إن “كل هذه الحركات وغيرها إنما هي نتيجة الانحطاط الثقافي والعقائدي، […]

ظهرت المقالة السيد الصدر يطالب إيران بتسليم زعامات “القربان” للحكومة العراقية أولاً على ايشان.



