رئيس أوبر يسعى للشراكة مع تسلا في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة

وكالات: أعرب دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، عن رغبته في التعاون مع تسلا بدلاً من منافستها في مجال السيارات ذاتية القيادة. وكان إيلون ماسك قد أعلن الشهر الماضي عن خطط تسلا لإطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في يونيو المقبل. ويرى خسروشاهي أن تسلا ستستفيد من إتاحة سياراتها ذاتية القيادة عبر...

