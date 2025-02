بالصور: محافظ ذي قار يتفقد مشروع مجسر إبراهيم الخليل ويشيد بسرعة الإنجاز

2025-02-17 20:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أجرى محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية لمشروع مجسر إبراهيم الخليل في مدينة الناصرية، حيث تفقد سير العمل في المرحلة الحالية التي تركز على عمليات التسليح. وأشاد المحافظ بالوتيرة العالية التي يتم بها تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنه يحقق تقدمًا ملموسًا، وسيُحدث تحولًا كبيرًا في...

