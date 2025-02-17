2025-02-17 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الاثنين، القبض على أحد عناصر تنظيمداعش بعد عملية استدراج بـ"طريقة ذكية ومحُكمة".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذًا لتوجيهاتقائد شرطة ديالى، اللواء الركن محمد كاظم عطية، بطريقة ذكية ومحُكمة من قبل مفارز خليةالصقور الاستخبارية وشعبة استخبارات العبارة وبالاشتراك مع مفارز مركز شرطة العبارةوبعملية نوعية تم خلالها استدراج احد عناصر داعش الارهابي المدعو (و، ع ، ط) مطلوبوفق المادة 4 إرهاب لارتكابه عمليات إرهابية في المحافظة وتم إلقاء القبض عليه واتخاذالإجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى جهة الطلب لينال جزاءه العادل".