القبض على 10 متسللين من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود في السليمانية

2025-02-17 21:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الإثنين، القبض على 10 متسللين من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.وذكر بيان للقيادة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين وفي عمليات منفصلة من إلقاء القبض على (10) متسللين من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، إذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".