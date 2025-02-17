إنجاز نحو 1000 ملف خاص بتعويضات متضرري العمليات العسكرية في نينوى

2025-02-17 21:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مكتب التصاريح الأمنية في نينوى، يوم الاثنين، عن إنجاز نحو ألف معاملةلتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية في المحافظة.

وقالمصدر مسؤول في مكتب التصاريح الأمنية، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب في نينوىأنجز نحو ألف ملف تعويض لمتضرري العمليات العسكرية في قضائي الموصل وتلعفر".

وأضافأن "المكتب أنجز الوجبة الثامنة الخاصة للجنة الفرعية الأولى لتعويضالمتضررين في محافظة نينوى والتي تشمل 924 اسماً خاصاً بملف الشهداء والمفقودينوالمصابين في مدينة الموصل وقضاء تلعفر".

ونهايةالعام الماضي، أعلنت لجنة التعويضات في نينوى، إنجاز نحو 100 ألف معاملة تعويضللمتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية في المحافظة.

وقالمدير لجنة التعويضات في نينوى، محمد محمود العكلة، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنةأنجزت 77 ألف معاملة تعويض للمتضررين في الممتلكات والدور والأراضيوالسيارات".

وأضافالعكلة، أن "لجنة التعويضات أنجزت أيضاً 20 ألف معاملة تعويض لذوي الشهداءوالمصابين جراء العمليات الحربية، منها 15 ألف معاملة وصلت إلىمديرية التقاعد".