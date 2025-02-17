كامافينغا على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

2025-02-17 22:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشفت تقارير صحافية، عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في الاستغناء عن خدمات لاعب الوسط الفرنسي إدوارد كامافينغا، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت التقارير أن إدواردو كامافينغا لا يعيش أفضل لحظاته مع ريال مدريد، وعلى الرغم من موهبته وتعدد مهاراته في خط الوسط، إلا أن الشاب الفرنسي فشل في التأكيد على مكانته كلاعب أساسي في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضافت، "أداء كامافينغا أثار هذا الموسم الشكوك داخل النادي، ما فتح الباب أمام رحيل محتمل في سوق الانتقالات الصيفية".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أنه يبلغ 22 عامًا، إلا أن لاعب خط الوسط يظل واحدًا من أكثر اللاعبين جاذبية في كرة القدم الأوروبية، وأبدت العديد من الأندية رفيعة المستوى اهتمامها بالتعاقد معه، وتراقب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي مستقبل كامافينغا، وتسعى للتعاقد معه حال رحيله نظرًا لقدرته على اللعب في مراكز مختلفة في الملعب.