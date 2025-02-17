أسعار النفط تنخفض وسط توقعات السلام بين روسيا وأوكرانيا

2025-02-17 22:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واعانخفضت أسعار النفط، لليوم الرابع على التوالي، وسط توقعات بارتفاع المعروض.حيث تراجعت أسعار النفط، "بفعل توقعات بأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يخفف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات، وبسبب مخاوف من أن تبطئ حروب الرسوم الجمركية العالمية النمو الاقتصادي، وتضعف الطلب على الطاقة".كما وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو 0.2% إلى 74.59 دولار للبرميل، فيما هبط خام برنت 3.1% في الجلسات الأربع الماضية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين من إدارته أنهم بدأوا مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط "23 سنتاً أو 0.3% إلى 70.51 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي أيضا 3.8% في الجلسات الأربع الماضية، بعد أن انخفض في وقت سابق من جلسة، اليوم الإثنين إلى 70.12 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 30 كانون الأول الماضي".