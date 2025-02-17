القبض على 4 متهمين بتجارة الأسلحة والعملة الأثرية في محافظتين

2025-02-17 22:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (17 شباط 2025)، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين يقومون بتجارة الأسلحة والعملة النقدية الأثرية في محافظتي صلاح الدين وبابل.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، تلقته "بغداد اليوم"، ان مفارزها "المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة في محافظة بابل نفذت عملية استخبارية دقيقة مكنتها من القاء القبض على متهمين يرومان ادخال اسلحة الى المحافظة قادمين بها من خارجها، حيث تم القاء القبض عليهما بالجرم المشهود وضبط الأسلحة التي بحوزتهما".

وأضاف، انه "بعملية منفصلة أخرى نفذتها مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة صلاح الدين بعد ان رصدت معلومات تفيد بوجود متهمين قادمين من خارج المحافظة بحوزتهما عملة نقدية أثرية يرومان تهريبها".

وأشار البيان الى، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والقاء القبض عليهما وضبط العملة النقدية الأثرية التي بحوزتهما"، لافتا الى "تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف وصُدقت قضائياً، وأحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".