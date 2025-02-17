نائب عراقي يعلن مقاطعة جلسات البرلمان لحين إقرار "هذا القانون"

2025-02-17 22:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي، اليوم الأحد، عن استمراره بمقاطعة جلسات البرلمان العراقي المقبلة لحين إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على جدول الأعمال والتصويت عليه.

وقال الغزالي لوكالة شفق نيوز، إن "عدم عقد الجلستين الماضيتين وكسر النصاب جاء من قبل بعض النواب، بسبب عدم طرح قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي"، مؤكداً أن "هذا القانون يمثل شريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي".

وبين الغزالي أن "الحشد الشعبي يعتبر جزءاً من المنظومة العسكرية والتي كان لها دور واضح في حماية البلد ومواقفه البطولية التي أدلى بها خلال عمليات التحرير مسجلة".

هذا وتعتبر جلسات البرلمان التي لم يكتمل نصابها هي أولى الجلسات بعد إقرار القوانين الخلافية التي جاءت بعد قوانين السلة الواحدة.

وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي، قد كشف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن اتفاق الكتل السياسية على حسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً عُقد اليوم، بين رؤساء الكتل السياسية، بحضور رئيس منظمة بدر، هادي العامري، لحسم قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي".

وأضاف الصالحي، أن "المجتمعين اتفقوا على إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، لضمان تمريره بشكل رسمي".

وأشار الصالحي، إلى أن "فقرة التقاعد ستبقى كما هي، محددة عند سن 60 عاماً، مع منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد الخدمة لمدة خمس سنوات إضافية لمن يستحقها من منتسبي الحشد الشعبي، وفقاً لضوابط يتم تحديدها".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، سحب جدول أعمال الجلسة وإلغاء انعقادها بعد وصول رئيس منظمة بدر هادي العامري إلى مبنى المجلس.

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إلغاء الجلسة جاء بعد اجتماع جمع العامري مع النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي ورؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي، بهدف حسم قانون الحشد الشعبي".