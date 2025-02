قناة الناصرية تطلق بثها الرسمي في العاصمة بغداد ضمن خطة التوسع الإعلامي

2025-02-17 22:40:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: في إنجاز إعلامي جديد، أعلنت قناة الناصرية عن بدء بثها الرسمي في العاصمة بغداد، ضمن منظومة قناة الرابعة، لتصبح أول قناة محلية في ذي قار توسّع نطاق بثها ليشمل العاصمة، في خطوة نحو التغطية الشاملة لكافة محافظات العراق. وأكدت إدارة القناة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية...

