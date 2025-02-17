2025-02-17 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي سوري، يوم الاثنين، موعد زيارة وزير الخارجيةالسوري، أسعد الشيباني، إلى العراق، فيما أوضح أن زيارة الرئيس السوري الانتقالي، أحمدالشرع، إلى بغداد لا تزال غير محسومة لسببين.

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، دخلت العلاقات الرسمية بين بغداد ودمشقفي حالة من الجمود، فلم تُسجَّل أي لقاءات أو زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين علىالصعيد الدبلوماسي أو السياسي، وحدها زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري،إلى دمشق مثّلت الاستثناء البارز.

ويغيب الموقف العراقي الرسمي من التحوّل السياسي في سوريا بشكل كامل، ورغمإعلان تنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، لم يتفاعل العراق حتى اللحظة معذلك، حيث تُعلِّل بغداد الأمر بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ قرار لاحق بهذا الخصوص.

وقال المصدر السياسي السوري لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية السوري،أسعد الشيباني سوف يأتي إلى العراق خلال الأسبوع المقبل، أما في ما يخص زيارة الشرع،فقد تمت دعوته، لكن لا يوجد أي موقف رسمي حتى هذه اللحظة".

وأوضح المصدر، أن "هناك خشية لدى الإدارة السورية الجديدة، فهي ترغببزيارة العراق، لكن هناك تخوف على أحمد الشرع، خاصة مع تصريحات ومواقف الزعامات وقياداتعراقية التي أعلنت عدم ترحيبها بزيارة الرئيس السوري الانتقالي، فضلاً عن الحديث عنوجود مذكرة اعتقال بحق الشرع".

وأكد المصدر السياسي السوري، أن "الإدارة السورية الجديدة محميةدولياً، وأي تحرك خارجي بضمنه العراق سيكون تحت رعاية قطرية - سعودية - تركية".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قال إنه لا يرغب في قدومالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى بغداد حتى لا يثير غضب أحد مكوناتالمجتمع العراقي.

وقال المشهداني في لقاء تلفزيوني: "أفضّل أن لا يأتي الشرع للعراقلعدم إثارة انزعاج الشيعة، ولا أعرف لماذا السنة فرحون بالشرع، ربما لأنه سني فحسب".

إلى ذلك، وصف مصدر في الإطار التنسيقي، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز،ما يروج له البعض من وجود حراك داخل الإطار التنسيقي، لرفض خطوات الحكومة إزاء دعوةرئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، بأنه "أمر غيرصحيح، وما هي سوى محاولات للتشويش على الإطار التنسيقي إلى جانب إرباك عمل الحكومة".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد قبل أيام خلال مقابلة مع قناة"فرانس 24"، إنه "وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيبانيلزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً"، مشيراً إلى أن"القمة التي سيحتضنها العراق في أيار/ مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميعقادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع".

واستجابت الجامعة العربية لطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودانيبعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، والذي تقدم به خلال قمة الرياض في أيار/ مايوعام 2023.

وأعلن السوداني، أن بغداد ستستضيف القمة العربية الـ34 في 2025، بعد موافقةالجامعة العربية وتنازل سوريا عن استضافة الدورة المقبلة لصالح العراق.

جدير بالذكر أن سوريا تشهد تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشار الأسد،مع تدفق الوفود العربية والأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوها مع المحيطالعربي.