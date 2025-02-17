رئاسة اقليم كوردستان: اعتداء الجيش العراقي على الفلاحين الكورد مرفوض

2025-02-17 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة الإقليم يوم الاثنين، موقفاً بشأن تصرف الجيش العراقي تجاه الفلاحين الكورد.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب في تصريح لموقع رئاسة الإقليم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ "إن هذا التصرف مرفوض تمامًا وغير مقبول بأي شكل من الأشكال. تتابع رئاسة إقليم كوردستان الموضوع عن كثب، وقد طالبت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن هذه الأفعال ومنع تكرارها".

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الإقليم: أن "هذه التصرفات تضر بالتعايش والسلام الاجتماعي، ويجب على جميع الأطراف رفض مثل هذه الممارسات وإدانتها، ومحاسبة المسؤولين عنها قانونيًا".