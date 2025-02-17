2025-02-17 23:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت فريق التواصل الحكومي، إطلاق منصة "إنجاز" الجامعة للمشاريع الحكومية.وذكر الفريق في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "التواصل الحكومي وهيئة المستشارين يطلقان منصة (انجاز ) الجامعة للمشاريع الحكومية".للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابط : أضغط هنــا.