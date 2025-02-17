الداخلية تنفذ حملة للقبض على مخالفي قانون الإقامة في بغداد والمحافظات

2025-02-17 23:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري: بناء على توجيهات السيد وزير الداخلية، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبإشراف مديرها العام تنفذ حملة واسعة لإلقاء القبض على مخالفي قانون الإقامة في بغداد والمحافظات وتتمكن من إلقاء القبض على 351 مخالفا من جنسيات مختلفة سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وابعادهم .

وتهيب مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالمواطنين عدم إيواء المخالفين لضوابط وشروط الإقامة لتجنب المحاسبة القانونية.