2025-02-17 23:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وكيل وزارة الخارجية ، محمد حسين بحر العلوم، ونظيرته التركية بريس إكينجي، على منع التنظيمات الإرهابية من استخدام الأراضي السورية منطلقاً لأنشطتها.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، استقبل في مقر وزارة الخارجية ببغداد، وكيلة وزير الخارجية التركي، بريس إكينجي، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وأكدا التزامهما بتطوير هذه الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين".وأضاف: "كما ناقش الطرفان الأوضاع الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وشددا على أهمية تنسيق المواقف بين العراق وتركيا تجاه التطورات الإقليمية، وضرورة اتخاذ خطوات فاعلة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على منع التنظيمات الإرهابية من استخدام الأراضي السورية منطلقاً لأنشطتها".