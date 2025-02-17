الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8118 2025218
العدد 8118 2025218
العدد 8118 2025218
نسخ الرابط
2025-02-17 23:45:07 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
الإفراط في الدّين الداخلي يهدّد الإقتصاد ويرغم الحكومة على التقشّف
العراق يكثّف جهوده لتفكيك مخيّم الهول وإعادة رعاياه
العراق وتركيا يؤكدان على منع التنظيمات الإرهابية من استخدام الأراضي السورية منطلقاً لأنشطت...
باحث يحذّر من "مفاجآت ترامب": أمام الحكومة العراقية فرصة لتلافي ضربات واشنطن العنيفة
مسعود بارزاني يشبه ما حصل للفلاحين الكرد في كركوك بالأنفال ويوجه رسالة للسوداني
العراق يؤكد على منع التنظيمات الإرهابية من استخدام سوريا منطلقاً لأنشطتها
رئاسة اقليم كوردستان: اعتداء الجيش العراقي على الفلاحين الكورد مرفوض
أحداث قرية شناغة.. اعتقال القوة العسكرية التي تصادمت مع الفلاحين الكورد