2025-02-17 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على 351مخالفا لقانون الإقامة في بغداد والمحافظات.

وذكر الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية، مديرية الأحوال المدنية والجوازاتوالإقامة وبإشراف مديرها العام تنفذ حملة واسعة لإلقاء القبض على مخالفي قانون الإقامةفي بغداد والمحافظات وتتمكن من إلقاء القبض على 351 مخالفا من جنسيات مختلفة، وسيتماتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وابعادهم".

وأضاف البيان، أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تهيببالمواطنين إلى عدم إيواء المخالفين لضوابط وشروط الإقامة لتجنب المحاسبة القانونية".