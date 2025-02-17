2025-02-17 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، عن إغلاق قاعتين تمارس فيها لعبة القمار غير المشروعة، وإلقاء القبض على (13) مخالفاً بداخلهما.

وقال إعلام عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطق، تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد بالاشتراك مع مفارز مديرية الأمن السياحي واجبات التدقيق والمتابعة للقاعات والمطاعم والكافيهات بإسناد القطعات الماسكة في الفرقة الاولى شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة".

ولفت إلى أنه "تم غلق قاعتين تمارسان فيها لعبة القمار غير المشروعة واعتقال 13 مخالفاً بداخلهما، وذلك ضمن مناطق السعدون، الصدرية وسط العاصمة بغداد".